В Китае растет объем использования иностранных инвестиций

С началом этого года вплоть до настоящего времени, наблюдается острая конкуренция в привлечении иностранных инвестиций по всему миру, ситуация с использованием иностранных инвестиций в КНР стабильная, качество инвестиций постоянно повышается, передает газета «Жэньминь жибао».

«Фактический объем использования иностранных инвестиций в первой половине этого года был стабильный, зафиксирован небольшой рост», - отметил заместитель председателя научного сообщества ВТО Хо Цзяньго.

Согласно опубликованным министерством коммерции КНР данным, в первые шесть месяцев этого года объем фактически использованных иностранных инвестиций в Китае составил $68,32 млрд., что на 4.1% больше по сравнению с первым полугодием в прошлом году. Особое внимание привлекло то, что за первые шесть месяцев этого года в КНР было основано 29 тыс. 591 новое предприятие на иностранном капитале, показатель роста – 96.6%.

В первое полугодие наблюдалось увеличение инвестиций со стороны основных источников капиталовложений в Китай, объем фактических инвестиций США, Сингапура, Республики Корея и Великобритании вырос на 29.1%, 19.7%, 43.8% и 82.5% соответственно. Кроме этого, масштаб фактических инвестиций АСЕАН увеличился на 24.4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Объем инвестиций в Китай со стороны стран вдоль «Одного пояса, одного пути» вырос на 24.9%.

Одновременно с этим, увеличился уровень привлечения инвестиций. За первые шесть в этом году объем фактически использованных иностранных инвестиций в производственной сфере составил 134.83 млрд. юаней, что на 4.9% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Этот объем составил 30.2% от всего масштаба иностранных инвестиций. Масштаб фактически использованных иностранных инвестиций в высокотехнологическом производстве – 43.37 млрд. юаней, рост составил 25.3%, показатели увеличения в электронной коммерции и производстве коммуникационного оборудования, производстве компьютерной и оргтехники, производстве медицинской техники и приборостроения составили 36%, 31.7% и 154.4% соответственно. Объем фактического использования иностранных инвестиций в индустрии высокотехнологичных услуг – 50.03 млрд. юаней, в частности доля научно-технических результатов, которые были преобразованы в услуги, выросла на 22.2%.

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