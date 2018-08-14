В Китае произвели нержавеющую сталь толщиной в 0,02 мм

14 августа 2018 20:36 (UTC+04:00)

Как узнал корреспондент от компании TISCO в провинции Шаньси, в Китае была разработана и произведена нержавеющая сталь, что позволило вывести технологию производства фольги из нержавеющей стали на лидирующей уровень в мире. По имеющимся сведениям, первую партию такой нержавеющей стали уже отправили из города Тайюань в Германию, передает газета газета «Жэньминь жибао».

Толщина этой нержавеющей стали составляет всего 0,02 мм, ровно четверть толщины бумаги A4. Из-за трудностей с управлением технологиями, нержавеющая сталь находилась долгое время в монополии Японии и других стран.

Как известно, такая супертонкая нержавеющая сталь в основном используется в аэрокосмической промышленности, нефтехимии, автомобилестроении, электроники, в бытовой технике, компьютерах и других сферах.

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