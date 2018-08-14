Государственная энергетическая корпорация Китая увеличит объем производства прямого сжиженного угля

14 августа 2018 23:03 (UTC+04:00)

На днях в ходе Международного энергетического форума во Внутренней Монголии генеральный директор Государственной энергетической корпорации Китая Лин Вэнь отметил, что корпорация планирует в ближайшее время запустить вторую и третью производственную линию по изготовлению прямого сжиженного угля, расширит масштаб высокоэффективного использования угля, сообщает "Жэньминь Жибао".

Компания по производству угля «Ордос» при Государственной энергетической корпорации Китая запустила единственную в мире функционирующую образцовую линию по производству сжиженного углеродного сырья и добыче нефти. Эта производственная линия была запущена в экспериментальную эксплуатацию в конце 2008 года, предназначена для производства дизельного топлива и сырой нефти в объеме 1,08 млн. тонн в год.

Заместитель главного инженера этой компании Ху Цинбинь в интервью СМИ заявил, что компания самостоятельно разрабатывает основные технологии и катализаторы прямого сжиженного угля. После успешного экспериментального производства образцовая производственная линия осуществляет долгосрочное, качественное, безопасное и стабильное функционирование, в прошлом году было произведено 860 тыс. тонн. продукции.

Согласно общим подсчетам, ежегодно компания «Ордос» производит около 1 тонны нефти, на что уходит 3.5 тонн угля. С вычетом топливного угля для производства 1 тонны продукции необходимо 2 тонны сырого угля. При международной стоимости сырой нефти выше $55 за баррель, данная компания не будет в убытке. Ожидается, что после запуска второй и третьей производственной линии коэффициент производства нефти увеличится на 10%, прибыль и убыток на базе международной цены на нефть опустится до менее $50 за баррель.

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