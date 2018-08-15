МИД КНР приветствовал намерение Южной Кореи и КНДР провести межкорейский саммит

15 августа 2018 07:27 (UTC+04:00)

Китай приветствует решение КНДР и Республики Корея о проведении в сентябре межкорейского саммита. Об этом, как передает ТАСС, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Китайская сторона приветствует решение КНДР и Республики Корея о проведении в сентябре встречи руководителей", - говорится в заявлении Лу Кана, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Будучи близким соседом Корейского полуострова, Китай с оптимизмом рассматривает и поддерживает поддержание диалога между Севером и Югом, реализацию "Пханмунджомской декларации", продвижение мирного сотрудничества", - подчеркнул он.

"Мы ожидаем, что встреча руководителей КНДР и Республики Корея в Пхеньяне пройдет успешно и увенчается позитивными результатами, - заявил Лу Кан. - Верим, что это будет способствовать денуклеаризации Корейского полуострова и процессу политического урегулирования на Корейском полуострове".

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