В Пекине представили последние достижения мировой робототехники

Поющие и танцующие, поднимающие тяжести и наводящие порядок в доме, развлекающие детей и обслуживающие посетителей ресторанов, тушащие пожары и лечащие людей роботы стали доминирующим трендом на открывшейся в среду в Пекине Всемирной конференции робототехники, передает РИА Новости.

Сотни академиков и экспертов, представителей научно-исследовательских институтов и компаний собрались в китайской столице, чтобы продемонстрировать свои достижения, поделиться опытом и обсудить последние тренды в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Всемирная конференция робототехники в этом году проходит с 15 по 19 августа под девизом "Новый импульс развитию искусственного интеллекта в эпоху открытости и взаимовыгоды".

В рамках конференции помимо целого ряда панельных дискуссий проводится и крупная выставка последних достижений робототехники, также запланированы соревнования роботов в различных категориях. В среду утром организаторы уже подготовили застекленный ринг, а участники соревнований полным ходом готовили к бою своих железных подопечных, в том числе, роботов-собак.

Участники конференции сфокусируются на таких темах, как влияние развития робототехники на социальное развитие в будущем, стратегическое развитие, передовые технологии и их применение в промышленности. Конференция ставит своей целью усиление международного сотрудничества в области робототехники на благо всего человечества.

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