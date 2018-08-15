В китайской Шаньси произошла утечка газа, пострадали более 135 человек

15 августа 2018 19:26 (UTC+04:00)

Утечка газа произошла на металлургической компании в китайской провинции Шаньси, 136 человек госпитализированы, сообщает газета "Синьцзинбао", передает РИА Новости.

ЧП произошло вечером в среду в уезде Вэньшуй на газопроводе металлургической компании. Место аварии находилось в непосредственной близи деревни Санцунь.

Сообщается, по состоянию на данный момент уже госпитализированы 136 селян, еще более 100 человек проходят медицинское обследование. По данным издания, среди пострадавших есть 18 детей.

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