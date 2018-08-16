Китай запретил увеличивать мощности по производству цемента и листового стекла

16 августа 2018 22:32 (UTC+04:00)

Китайские власти призвали к усилиям по предотвращению наращивания мощностей по производству цемента и листового стекла на фоне продолжения строгой политики правительства по ликвидации избыточных производственных мощностей, сообщает агентство Синьхуа.

Благодаря правительственным мерам по сокращению производственных мощностей прибыльность этих двух секторов значительно повысилась, что подвигло некоторые регионы на увеличение мощностей. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном Министерством промышленности и информатизации и Государственным комитетом развития и реформ КНР.

В свете наметившейся тенденции ведомства наложили строгий запрет на утверждение новых строительных проектов, поскольку ситуация с перепроизводством в двух отраслях остается "напряженной".

В эти годы ряд отраслей в Китае, включая производство стали, цемента, листового стекла и угля, функционировали в режиме перепроизводства.

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