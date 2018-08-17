10 китайских городов вошли в мировой рейтинг 100 самых удобных городов для жизни

Согласно рейтингу 100 самых удобных городов для жизни, опубликованному в английском журнале «The Economist», столица Австрии Вена впервые «потеснила» австралийский Мельбурн и заняла первое место. Также в рейтинг попали 10 городов Китая, сообщает «Жэньминь жибао».

Вена и Мельбурн набрали по 100 баллов в сферах здравоохранения, образования и инфраструктуры, однако Вена одержала победу, так как там сократились теракты, отметился низкий уровень преступности и общая стабильность. Остальными городами первой десятки стали Осака, Калгари, Сидней, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида. Среди китайских городов в рейтинг вошли Сянган (35 место), Тайбэй (58 место), Сучжоу (74 место), Пекин (75 место), Тяньцзинь (77 место), Шанхай (81 место), Шэньчжэнь (82 место), Далянь (90 место), Гуанчжоу (95 место) и Циндао (97 место).

В рейтинг вошли 100 из 140 городов по таким критериям, как культура и окружающая среда, образоване, инфрастуркутра, здравоохранение и стабильность.



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