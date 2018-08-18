Пекин выразил протест Вашингтону из-за публикации доклада Пентагона об армии Китая

18 августа 2018 14:34 (UTC+04:00)

Китай выражает решительный протест в связи с публикацией минобороны США доклада о вооруженных силах КНР. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает ТАСС.

"В докладе США относительно военного строительства КНР делаются безответственные высказывания, касающиеся защиты Китаем территориальной целостности и суверенитета. Китай в отношении этого выражает решительный протест", - подчеркнул дипломат.

Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства, "Китай твердо придерживается мирного пути развития, строго руководствуется мирным курсом национальной оборонительной политики, всегда является поборником мира во всем мире и мирного развития, а также защитником международного порядка".

Дипломат отметил, что "основной целью поступательного развития китайской армии является защита национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности. Это законные права суверенного государства, и в этом нет ничего, заслуживающего порицания".

"Мы настаиваем на том, чтобы США отказались от мышления времен холодной войны и устаревшей идеи "игры с нулевой суммой", объективно и рационально подходили к стратегическим намерениям Китая и вопросам развития армии в КНР, прекратили продолжающуюся год за годом публикацию безответственных докладов и предприняли реальные действия для защиты развития отношений двух стран и межармейских связей", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

Ранее минобороны КНР также прокомментировало публикацию доклада, заявив, что он грубо искажает истинные стратегические цели Китая.

В четверг Пентагон опубликовал доклад о вооруженных силах Китая. В документе говорится, что в течение последних трех лет Народно-освободительная армия Китая значительно расширила свою зону проведения морских операций и путем учений отрабатывает возможность нанесения ударов по целям США и их союзников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь и Китай намерены развивать сотрудничество в боевой подготовке и военном образовании
Беларусь 14:18
Американская корпорация частных зарубежных инвестиций возобновляет деятельность в Узбекистане
Бизнес 12:34
Стрелка из Флориды приговорили к пяти пожизненным срокам и 120 годам тюрьмы
США 11:07
При стрельбе на школьном матче во Флориде ранили трех человек
США 07:43
Канада поддержала санкции США против Мьянмы
Другие страны 03:17
Американский десантный корабль вошел в Черное море
В мире 00:04
Лента новостей
Лукашенко назначил премьер-министром Белоруссии Сергея Румаса
Беларусь 15:19
Возбуждено уголовное дело в связи с отравлением свыше 10 человек в одном из бакинских ресторанов
Общество 15:18
Грузинский юноша установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Грузия 15:09
Международный юридический консультант одобрил кредитное соглашение по TANAP
Энергетика 15:07
Аббас призвал власти Израиля открыть мечеть Аль-Акса
Израиль 14:59
Из Ливана в Сирию за последние сутки вернулись почти 140 беженцев
Арабские страны 14:50
Казахстан оформит морские границы после разграничения дна Каспия с Баку и Ашхабадом
Бизнес 14:33
Генсек ООН соболезнует из-за кончины Кофи Аннана
В мире 14:29
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на ремонтные работы
Тендеры 14:28