Пекин выразил протест Вашингтону из-за публикации доклада Пентагона об армии Китая

Китай выражает решительный протест в связи с публикацией минобороны США доклада о вооруженных силах КНР. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает ТАСС.

"В докладе США относительно военного строительства КНР делаются безответственные высказывания, касающиеся защиты Китаем территориальной целостности и суверенитета. Китай в отношении этого выражает решительный протест", - подчеркнул дипломат.

Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства, "Китай твердо придерживается мирного пути развития, строго руководствуется мирным курсом национальной оборонительной политики, всегда является поборником мира во всем мире и мирного развития, а также защитником международного порядка".

Дипломат отметил, что "основной целью поступательного развития китайской армии является защита национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности. Это законные права суверенного государства, и в этом нет ничего, заслуживающего порицания".

"Мы настаиваем на том, чтобы США отказались от мышления времен холодной войны и устаревшей идеи "игры с нулевой суммой", объективно и рационально подходили к стратегическим намерениям Китая и вопросам развития армии в КНР, прекратили продолжающуюся год за годом публикацию безответственных докладов и предприняли реальные действия для защиты развития отношений двух стран и межармейских связей", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

Ранее минобороны КНР также прокомментировало публикацию доклада, заявив, что он грубо искажает истинные стратегические цели Китая.

В четверг Пентагон опубликовал доклад о вооруженных силах Китая. В документе говорится, что в течение последних трех лет Народно-освободительная армия Китая значительно расширила свою зону проведения морских операций и путем учений отрабатывает возможность нанесения ударов по целям США и их союзников.

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