Alibaba начала испытания системы распознавания голоса на основе искусственного интеллекта

20 августа 2018 15:56 (UTC+04:00)

Китайская интернет-компания Alibaba запустила в работу в тестовом режиме систему распознавания голоса со встроенными технологиями искусственного интеллекта, передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Как отмечается, новый сервис способен "отслеживать и идентифицировать запрещенный контент, в том числе порнографического характера". Система преобразует голосовое сообщение в скрипт, который затем сравнивается с ключевыми словами - базой ненормативной и связанной с порнографией лексики.

По словам разработчика, система функционирует как в онлайн, так и в офлайн-режиме.

Как сообщается, сервис Alibaba адаптирован для нескольких языков - русского, английского, японского, а также диалектов китайского языка, в том числе используемых в таких провинциях, как центральные Хэнань, Хунань и Хубэй, а также Сычуань (юго-запад КНР) и провинция Гуандун (южный Китай). В компании отметили, что в настоящее время, система совершенствуется на предмет распознавания языков и диалектов. Как ожидается, запуск коммерческого использования сервиса состоится в сентябре.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Alibaba внедряется в израильскую экономику
Израиль 14 июня 16:56
Alibaba приобрела пакистанскую компанию по электронной торговле
Китай 10 мая 10:38
Alibaba инвестирует в сектор домашнего декора
Китай 14 февраля 16:10
Компьютер впервые превзошел человека в тесте на понимание прочитанного
ИКТ 15 января 16:11
Минкоммерции КНР выразило озабоченность созданием барьеров для иностранных инвестиций под предлогом защиты нацбезопасности
Бизнес 12 января 19:46
Alibaba собралась разместить бонды на сумму $5-7 млрд
Экономика 30 ноября 2017 17:18
Лента новостей
Очередной раунд переговоров по Brexit состоится 21-22 августа в Брюсселе
Европа 16:27
На праздник Гурбан ряд банков Азербайджана будет работать в усиленном режиме (СПИСОК)
Общество 16:26
Завершились тактические учения вооруженных формирований Госпрогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
Общество 16:21
Беларусь участвует в выработке рекомендаций по предупреждению гонки вооружений в космосе
Беларусь 16:12
Узбекистан пригласил IT-компании Индии к реализации инвестиционных проектов
ИКТ 16:10
В Ираке разбился вертолет ведомой США коалиции по борьбе с ИГ
Арабские страны 16:07
В Казахстане одобрено более тысячи заявок на льготную ипотеку
Бизнес 16:04
В Чечне произошла серия нападений на полицейских
Россия 16:03
Расчет пошлин на импортируемые в Азербайджан телефоны стал доступен в онлайне
ИКТ 16:00