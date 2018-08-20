Alibaba начала испытания системы распознавания голоса на основе искусственного интеллекта

Китайская интернет-компания Alibaba запустила в работу в тестовом режиме систему распознавания голоса со встроенными технологиями искусственного интеллекта, передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Как отмечается, новый сервис способен "отслеживать и идентифицировать запрещенный контент, в том числе порнографического характера". Система преобразует голосовое сообщение в скрипт, который затем сравнивается с ключевыми словами - базой ненормативной и связанной с порнографией лексики.

По словам разработчика, система функционирует как в онлайн, так и в офлайн-режиме.

Как сообщается, сервис Alibaba адаптирован для нескольких языков - русского, английского, японского, а также диалектов китайского языка, в том числе используемых в таких провинциях, как центральные Хэнань, Хунань и Хубэй, а также Сычуань (юго-запад КНР) и провинция Гуандун (южный Китай). В компании отметили, что в настоящее время, система совершенствуется на предмет распознавания языков и диалектов. Как ожидается, запуск коммерческого использования сервиса состоится в сентябре.

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