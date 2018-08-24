В Пекине прокомментировали заявления США о плохом состоянии экономики Китая

24 августа 2018 13:40 (UTC+04:00)

Заявления некоторых американских высокопоставленных лиц являются "непроизводительным трудом" и не имеют никакого эффекта, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает РИА Новости.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу говорил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пекин, чтобы добиться торговых уступок. Кроме того, Кудлоу заявил, что "экономика и валюта Китая слабая, а люди уезжают из страны", и призвал не недооценивать решимость Трампа "довести дело до конца". В ответ на это глава МИД Китая Ван И сообщил, что подобные заявления о слабости китайской экономики "по меньшей мере, не соответствуют действительности".

"Мы обратили внимание, что некоторые американские высокопоставленные чиновники время от времени делают заявления, что экономика Китая находится в плохом состоянии, а у США - в хорошем. Мы не знаем, для кого эти заявления делаются. Если для китайского народа - то факты уже свидетельствуют о том, что это непроизводительный труд, никто на это не отреагировал. Если они делаются для внутренней публики, наверное, им самим кажется, что в этом есть фактическая потребность", - сказал на брифинге Лу Кан.

Он добавил, что китайская сторона не любит делать всяческого рода заявления перед проведением переговоров или консультаций.

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