ВВП четырех китайских городов в первой половине года превысил триллион юаней

В первой половине 2018 года ВВП Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня впервые одновременно превысил отметку в триллион юаней. Об этом сообщил сайт «Хуаньцюван» со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

В частности, ВВП города Шанхай за первые шесть месяцев 2018 года составил более 1, 5 триллиона юаней. Таким образом, ВВП Шанхая впервые за полгода поднялся выше 1, 5 триллиона юаней. Пекин расположился на втором месте по величине ВВП за первые шесть месяцев этого года, который составил 1,4 триллиона юаней. После Пекина следуют Шэньчжэнь и Гуанчжоу, ВВП которых достигли 1,1 триллиона и 1,07 триллиона юаней соответственно. Реальные располагаемые подушевые доходы в этих городах достигли примерно 30 тысяч юаней.

Среди вышеупомянутых четырех городов Шэньчжэнь лидирует по темпу роста ВВП, этот показатель составил 8 процентов. Показатель роста ВВП Шанхая, Пекина и Гуанчжоу составил 6,9, 6,8 и 6,2 процента соответственно.

Согласно полученным результатам статистических отделов, экономика в разных городах Китая развивалась стабильно и показывала тенденцию к улучшению.

Считается, что общие причины роста экономики в крупнейших городах Китая заключаются в трех аспектах. Во-первых, сфера услуг стала опорой для экономического роста, внеся большой вклад в развитие экономики. Во-вторых, обрабатывающая промышленность характеризуется более высоким уровнем. В настоящее время идет процесс трансформации и оптимизации третьей индустрии, и новые стратегические отрасли промышленности стали важными направлениями развития крупнейших городов. В-третьих, инновация является новым стимулом развития экономики. Новые форматы бизнеса и продукты непрерывно появляются в данных четырех городах. Средний темп роста количества компаний в разных сферах в Шэньчжэне в первой половине года превысил 20 процентов, а в Пекине был выпущен целый ряд результатов фундаментальных исследований.

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