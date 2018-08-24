Китай протестировал систему беспилотной ледовой станции на Северном полюсе

24 августа 2018 17:13 (UTC+04:00)

Девятая научная арктическая экспедиция Китая в одной из морских акваторий Северного Ледовитого океана успешно провела тестирование сигнала системы беспилотной ледовой станции, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Эта система полностью разработана и собрана Китаем, в будущем в центральной части Северного ледовитого океана будут проводиться длительные онлайн-наблюдения в автоматическом режиме за многочисленными элементами, в том числе атмосферой, снегом, морским льдом и верхним слоем океана. Система предоставит основное оборудование для строительства международной системы для наблюдения за Северным полюсом.

В настоящее время ледоколы разных стран проводят разведки, главным образом, в летнее время, это привело к тому, что отсутствует понимание таких ключевых процессов, как таяние льда весной и замерзание осенью.

«Наблюдения беспилотной ледовой станции будут эффективным дополнением особенно в периоды отсутствия научно-исследовательских кораблей на Северном полюсе», - заявил помощник главного ученого Девятой научной арктической экспедиции Китая, научный сотрудник Института полярных исследований Китая Лэй Жуйбо. По его словам, благодаря полученным при помощи беспилотной ледовой станции данным будет возможность изучить среду и климатические изменения на Северном полюсе, а также применить их для цифрового моделирования, это будет способствовать улучшению способностей мониторинга за изменениями среды и климата.

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