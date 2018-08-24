По маршруту Чэнду - Алматы запущен прямой контейнерный поезд

24 августа 2018 17:23 (UTC+04:00)

Сеть грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой пополнилась новым маршрутом. Из Чэнду, административного центра провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), в Алматы 22 августа отправился контейнерный поезд. Время пребывания в пути состава, состоящего из 41 вагона с кондиционерами, лифтовым и экскаваторным оборудованием составляет 8 дней.

Поезд был запущен по маршруту Чэнду - Алматы в тестовом режиме в ноябре 2017 года - тест был проведен специалистами Чэндуского международного железнодорожного порта. Как рассказали в этом порту, отправленный 22 августа состав стал первым прямым поездом, официально запущенным по указанному маршруту в рамках контейнерных железнодорожных перевозок между Китаем и Европой.

В дальнейшем портовые власти, ориентируясь на потребности клиентов, готовы предложить им перевозки как общим поездом, так и заказным, и сделать прямой поезд Чэнду - Алматы регулярным.

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