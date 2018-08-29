Китай призвал международное сообщество противостоять односторонним санкциям

Международное сообщество в нынешних условиях непостоянства и неопределенности должно хранить приверженность политическому урегулированию острых проблем и выступать против военных угроз и односторонних санкций, говорится в опубликованном на сайте МИД позиционном документе КНР к 73-й Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

"Международное сообщество должно оставаться приверженным политическому урегулированию острых проблем, активизировать применение превентивной дипломатии, поддерживать посредническую роль ООН, противостоять военным угрозам или односторонним санкциям", — говорится в документе.

Подчеркивается, что "СБ ООН, как основа международного коллективного механизма безопасности, несет первостепенную ответственность за поддержание глобального мира и стабильности, его роль и авторитет необходимо соблюдать".

"Никто не может идти в обход СБ ООН при решении главных проблем, касающихся международного мира и безопасности", — считают в Пекине.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября.

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