В Китае четыре человека погибли из-за оползней

Четыре человека погибли, двое пострадали и еще четверо пропали без вести в результате разных по мощности оползней в китайской провинции Юньнань, передает РИА Новости со ссылкой на газету People's Daily.

Оползни, вызванные продолжительными дождями, произошли на участке железнодорожного тоннеля, где велись работы. По данным газеты, поисково-спасательные операции уже ведутся, остальные рабочие с участка были эвакуированы в безопасное место.

Узнав о случившемся, власти города Пуэр на юго-западе провинции предприняли срочные меры и объявили третий уровень экстренного реагирования. На место происшествия были направлены девять пожарных машин, четыре машины скорой помощи, 52 члена пожарной охраны и 14 членов горноспасательной команды, отмечает издание.

По данным газеты, местные власти потребовали еще раз провести проверку производственной безопасности на строящихся объектах по всей провинции.

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