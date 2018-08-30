В Китае запустили платформу по отслеживанию слухов в интернете

30 августа 2018 22:39 (UTC+04:00)

Национальная платформа по отслеживанию слухов и опровержению клеветы в интернете официально запущена в Китае, сообщать и узнавать о ложной информации жители КНР смогут посредством мобильного приложения, на сайте платформы, а также в соцсетях Weibo и WeChat, передает РИА Новости.

Платформа получила название Piyao, что в переводе с китайского означает "опровержение слухов", она создана при участии управления КНР по вопросам киберпространства и агентства Синьхуа. Функционировать платформа будет под руководством 27 различных госструктур, включая государственный комитет по реформам и развитию, а также партийных школ ЦК КПК.

Единая национальная платформа объединила в себе более 40 различных платформ, которые специализируются на борьбе со слухами и клеветой. При этом слухи и "фейковую” информацию могут находить и выявлять не только люди, но и внедренный в систему искусственный интеллект.

Как отмечают китайские власти, в связи с популяризацией интернета в качестве основного канала получения информации для большей части населения на ежедневной основе такое явление как онлайн-слухи и вбросы "фейковой” информации негативно сказывают на настроениях и порядке в обществе.

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