МИД Китая выступает против химоружия и призывает вместе бороться с терроризмом в Сирии

Китай выступает против применения химического оружия и призывает все страны объединить усилия в совместной борьбе с терроризмом в Сирии. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу на брифинге по просьбе ТАСС прокомментировала заявлениеглавы МИД России Сергея Лаврова о том, что сирийские повстанцы планируют инсценировать применение химического оружия в провинции Идлиб.

"Нам известны такие сообщения. В том числе информация российской стороны о том, что в сирийской провинции Идлиб может произойти инцидент с химическим оружием", - указала она.

"Наша позиция остается очень ясной, Китай выступает против применения химического оружия любым государством, организацией или частным лицом при любых обстоятельствах и независимо от их цели", - указала дипломат.

"Кризис в Сирии сейчас перешел в очень важную стадию, мы считаем, что все стороны должны объединить усилия для скорейшего достижения прогресса в процессе его политического урегулирования, а также призываем объединиться для совместной борьбы с терроризмом", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В четверг Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом заявил о том, что Россия располагает информацией о подготовке сирийскими повстанцами инсценировки применения химического оружия. "Очередная такая провокация готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, МИД четко и жестко предупредили западных партнеров, чтобы они не играли с огнем", - подчеркнул Лавров.

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