МИД Китая выступает против химоружия и призывает вместе бороться с терроризмом в Сирии

31 августа 2018 12:08 (UTC+04:00)

Китай выступает против применения химического оружия и призывает все страны объединить усилия в совместной борьбе с терроризмом в Сирии. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу на брифинге по просьбе ТАСС прокомментировала заявлениеглавы МИД России Сергея Лаврова о том, что сирийские повстанцы планируют инсценировать применение химического оружия в провинции Идлиб.

"Нам известны такие сообщения. В том числе информация российской стороны о том, что в сирийской провинции Идлиб может произойти инцидент с химическим оружием", - указала она.

"Наша позиция остается очень ясной, Китай выступает против применения химического оружия любым государством, организацией или частным лицом при любых обстоятельствах и независимо от их цели", - указала дипломат.

"Кризис в Сирии сейчас перешел в очень важную стадию, мы считаем, что все стороны должны объединить усилия для скорейшего достижения прогресса в процессе его политического урегулирования, а также призываем объединиться для совместной борьбы с терроризмом", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В четверг Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом заявил о том, что Россия располагает информацией о подготовке сирийскими повстанцами инсценировки применения химического оружия. "Очередная такая провокация готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, МИД четко и жестко предупредили западных партнеров, чтобы они не играли с огнем", - подчеркнул Лавров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия 12:41
Путин поздравил президента Кыргызстана c Днем независимости республики
Кыргызстан 11:26
ЕС обсудит вопрос возвращения беженцев в Сирию с Россией, США и Турцией
Европа 11:24
Вице-министр энергетики Казахстана объяснил временное ограничение на ввоз бензина из РФ
Казахстан 10:18
Росатом планирует подписать первые контракты по АЭС в Египте
Россия 09:57
Таджикско-китайская горно-промышленная компания профинансирует ремонт школ Гулистона
Таджикистан 09:21
Лента новостей
Официальный Баку приветствует позицию канцлера Германии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 12:42
Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия 12:41
Южная Корея направит спецпосланника в КНДР
Другие страны 12:39
Коллекция Гюльнары Халиловой "Туран" будет представлена на Всемирных играх кочевников в Кыргызстане (ФОТО)
Стиль 12:15
Строительство албанского участка TAP завершено на 99%
Энергетика 12:12
Дислокация полиции вдоль границы с Азербайджаном говорит о серьезных проблемах в армянской армии - МИД
Политика 12:07
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Европа 12:06
В Карагандинской области Казахстана реализуется крупный проект по геологоразведке
Казахстан 11:59
BOTAŞ привлечет иностранных подрядчиков
Тендеры 11:40