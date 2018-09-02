На юго-западе Китая пять человек погибли из-за наводнения

2 сентября 2018 17:33 (UTC+04:00)

Пять человек погибли, пять пострадали, еще 16 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Причиной наводнения стали сильные дожди, которые обрушились в первые часы воскресенья на уезд Малипо. Стихия привела к перебоям с электроснабжением, связью и транспортным сообщением, а также разрушениям домов и проседанию дорог.

Сообщается, что, по состоянию на 17.00 по местному времени, пять человек погибли, пять пострадали, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Местные власти привели в действие механизм экстренного реагирования, поисково-спасательные работы продолжаются.

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