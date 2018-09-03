Председатель КНР высказался в защиту принципа многосторонности в мире

3 сентября 2018 08:45 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал отстаивать принцип многосторонности в международных отношениях, передаёт ТАСС. Об этом китайский лидер заявил в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в канун открытия в Пекине форума "Китай - Африка" (3-4 сентября).

"Мир как никогда нуждается в принципе многосторонности и более сильной Организации Объединенных Наций, при том, что поднимающийся унилатерализм и протекционизм пытаются подорвать международный порядок и систему глобального управления", - сказал Си Цзиньпин, которого в понедельник цитирует Центральное китайское телевидение. По его словам, ООН является "флагом многосторонности".

Самым фундаментальным принципом многосторонности является решение международных вопросов через консультации согласно коллективно согласованным правилам при соблюдении интересов и озабоченностей каждой страны, добавил председатель КНР.

"Китай ожидает, что ООН будет играть ведущую роль в поддержании справедливости и законности, отстаивании мира во всем мире и продвижении развития, в особенности в углублении международного сотрудничества и в отношении вызовов, с которыми сталкивается мир", - указал Си Цзиньпин. Он подчеркнул при этом, что Китай "всегда твердо поддерживает многосторонность и отстаивает авторитет и функции ООН".

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