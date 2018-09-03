В Китае из-за дождей более миллиона человек остались без электричества

3 сентября 2018 19:41 (UTC+04:00)

Более 1 миллиона жителей южного Китая оказались отрезанными от электричества из-за проливных дождей, передает агентство Синьхуа со ссылкой на электросетевую компанию China Southern Power Grid, передает РИА Новости.

Гуандун больше других провинций пострадал от последствий проливных дождей. Ранее сообщалось, что из-за наводнения, вызванного ливнями, в провинции были эвакуированы около 100 тысяч человек.

Как сообщается, число оставшихся без электричества в Гуандуне потребителей превысило 800 тысяч. В другой юго-восточной провинции Юньнань эта цифра составила около 155 тысяч.

По последним данным, в большинстве районов энергоснабжение уже было восстановлено. В провинциях Хайнань, Гуанси и Гуйчжоу подача электроэнергии была возобновлена полностью

Тем не менее, 137 тысяч потребителей в Гуандуне и около 4,6 тысяч в Юньнани все еще отрезаны от электричества.

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