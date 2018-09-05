Китай впервые запустил в космос коммерческую ракету SQX-1Z с тремя спутниками на борту

5 сентября 2018 10:55 (UTC+04:00)

Китайская коммерческая ракета-носитель SQX-1Z стартовала в среду с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай). Как сообщило Центральное телевидение Китая, в результате запуска, который стал первым в истории этой серии, ракета выведет в суборбитальное пространство три спутника, передает ТАСС.

Запуск был произведен для отработки технологий SQX-1Z. Полет ракеты длился более 460 секунд, а его максимальная высота составила 108 км. Один из спутников уже успешно вернулся на землю при помощи парашюта, после непродолжительного полета аналогичным образом миссию должны завершить два других аппарата.

В случае успешного запуска и выхода ракеты на рынок она будет использоваться для выведения на орбиту малых спутников и космического туризма.

SQX-1Z является твердотопливной ракетой, разработанной частной китайской компанией i-Space. Ее длина составляет 9,5 метра, а диаметр - 1,4 метра. Максимальная скорость полета достигает 1,5 км в секунду.

В настоящее время Китай активно развивает частный сектор ракетостроения. В мае этого года китайская компания Lingtai Kongjian провела испытательный запуск первой в КНР коммерческой ракеты-носителя (серии One Space, OS-X). В сфере частного ракетостроения в Китае работают около 60 компаний.

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