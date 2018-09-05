В китайском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

5 сентября 2018 13:41 (UTC+04:00)

Два пассажирских самолета китайских авиалиний столкнулись в международном аэропорту "Лукоу" города Нанкин восточной китайской провинции Цзянсу, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел в среду около 00.30 по местному времени, когда самолет Airbus A320 авиакомпании Capital Airlines, выполнявший рейс JD5716 Ханьчжун – Нанкин, во время руления по взлетно-посадочной полосе после приземления зацепил и серьезно повредил левым крылом обшивку носовой части самолета авиакомпании China Eastern, который в тот момент стоял на полосе.

Причина и виновник инцидента пока неизвестны, правоохранительные органы приступили к расследованию. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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