Китай намерен укрепить финансовую поддержку малого бизнеса, заявил глава Народного банка Китая КНР (ЦБ) И Ган на встрече с представителями банков и предприятий страны, передает РИА Новости.

"ЦК Компартии и Госсовет КНР уделяют повышенное внимание финансовому обслуживанию частных компаний и малых предприятий, необходимо посредством личных встреч и контактов лицом к лицу выстраивать мосты и долговременные механизмы взаимодействия между банками и предприятиями", — заявил И Ган, слова которого приводятся в заявлении ЦБ.

По его словам, финансовый сектор всегда придерживался равного отношения к государственным и частным предприятиям в том, что касается финансовой политики, включая предоставление кредитов и выпуск облигаций.

"Необходимо в полной мере использовать возможности социалистической рыночной экономики и при помощи рыночной конкуренции предоставить частным и малым предприятиям еще лучшие финансовые услуги", — добавил И Ган.

Он подчеркнул необходимость скоординировать монетарную, финансовую, а также политику регулирования для того, чтобы укрепить готовность и желание финансовых институтов оказывать поддержку частным и малым предприятиям.

Одновременно с этими мерами, по его словам, необходимо выстроить подходящую бизнес модель для малых предприятий и укрепить механизмы предотвращения рисков.

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