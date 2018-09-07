Посол Китая: Диалог с США по торговле должен быть равноправным

Пекин открыт для консультаций по урегулированию китайско-американских торговых споров, но это должен быть равноправный и уважительный диалог, заявил РИА Новости посол Китая в России Ли Хуэй.

"Всем известно, что США не считаются с тем фактом, что их торговые отношения с Китаем имеют почти 40-летнюю историю развития сотрудничества, и тем, что они выгодны обеим сторонам. Вашингтон под предлогом растущего профицита КНР в китайско-американских торговых отношениях в одностороннем порядке повысил импортные пошлины на китайские товары… Китай принял решительные ответные меры, которые защищают его законные права и интересы, они справедливы, целесообразны и законны", — сказал посол.

"Вместе с этим Китай всегда открыт для диалога и консультаций по вопросам урегулирования китайско-американских трений в сфере торговли, но диалог должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия, на законах и доверии. Китай не станет мириться с давлением и односторонними угрозами в свой адрес", — подчеркнул дипломат.

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