Министры обороны Китая и Ирана высказались за укрепление сотрудничества

Пекин готов активно развивать сотрудничество между вооруженными силами Китая и Ирана, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече со своим иранским коллегой Амиром Хатами, передает РИА Новости.

"В последние годы Китай и Иран добились плодотворных результатов в сотрудничестве в различных сферах, оказывали взаимную поддержку и демонстрировали взаимное понимание по вопросам, представляющим важнейший интерес, страны поддерживают тесные контакты и координацию по важным международным и региональным проблемам", — заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство КНР.

Он подчеркнул, что "отношения между вооруженными силами Китая и Ирана позитивно развиваются, Пекин готов укреплять стратегическую коммуникацию с Тегераном, расширять сферы сотрудничества, добиваться новых плодотворных результатов сотрудничества двух армий и тем самым вносить вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства двух государств".

Хатами в свою очередь отметил, что "Иран придает большую значимость отношениям с Китаем и с китайскими вооруженными силами, высоко ценит важную роль, которую играет КНР в вопросах поддержания международного и регионального мира и стабильности".

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