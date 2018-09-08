При землетрясении в Китае пострадали по меньшей мере 14 человек

8 сентября 2018 16:48 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в субботу утром в юго-западной китайской провинции Юньнань, говорится в сообщении китайского сейсмологического центра, опубликованном в официальном аккаунте в Weibo, передает РИА Новости.

Первый сильный толчок был зафиксирован в 10.31 по местному времени (05.21 мск) в Моцзян-Ханийском автономном уезде городского округа Пуэр, после чего сейсмологи зарегистрировали более 50 афтершоков разной силы, магнитуда одного превышала 5. Подземные толчки ощущались в 15 населенных пунктах уезда, в основном в селах и небольших городах.

Провинциальный центр реагирования на чрезвычайные ситуации немедленно направил в район бедствия более 600 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, пожарных, медиков, спасателей, рабочих для ликвидации завалов. Также к месту ЧП направили специальную технику, включая экскаваторы и специальные камеры с термическими сенсорами. Для участия в операции по ликвидации последствий также были направлены военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.

Как отмечают спасатели, жертв и большого числа пострадавших удалось избежать, так как землетрясение произошло после 10 утра, и многие жители населенных пунктов, расположенных близ эпицентра, были на улицах или в огородах.

Судя по кадрам и видеозаписям, размещенным в социальных сетях, разрушения в некоторых населенных пунктах довольно значительные, рухнули слабые некрупные постройки, в основном гаражи и сараи. У жилых домов обвалились крыши, по стенам пошли крупные трещины.

По видеозаписям с камер видеонаблюдения можно определить, что толчки продолжались не менее восьми секунд, видно, как некоторые люди за это время успели выбежать из помещений на улицу. Во многих помещениях на пол попадали книги, шкафы, посуда, стулья, в магазинах с полок упал товар. В некоторых районах произошли горные обвалы.

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