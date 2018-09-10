Китай представил новый беспилотный поезд из углеволокна для метрополитена

Китайский производитель железных дорог CRRC Changchun Railway Vehicles представил новый беспилотный состав для метрополитена, изготовленный из углеродного волокна. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", поезд нового поколения позволит сократить расход энергопотребления на 15%, передает ТАСС.

"Выполненный из углеволокна состав на 15% легче обычных вагонов метро - это позволит сократить потребление энергии на 15%", - цитирует "Синьхуа" технического специалиста компании Ван Чжунхая.

Он также отметил, что поезд оборудован системой беспилотного управления, которая позволяет совершать все операции во время движения - запуск, управление, остановку - автоматически. "Встроенная в состав "умная" система способна контролировать рабочее состояние поезда, а установленное внутри оборудование для отслеживания безопасности - распознавать всевозможные препятствия на пути", - продолжил Ван Чжунхай. По его словам, такие инновации "значительно повышают безопасность состава".

По информации разработчика, новый поезд обладает комфортными условиями для перевозки людей: он оборудован высокоскоростными технологиями передачи данных WiFi и LiFi (Light fidelity, где каналом связи выступает видимый свет). Над входом в вагоны установлены 3D камеры видеонаблюдения, которые автоматически вычисляют число находящихся в поезде человек и позволяют контролировать пассажиропоток.

Как сообщает агентство, компания не сообщила точной даты запуска нового состава в массовое производство. Однако, по словам Ван Чжунхая, "это произойдет совсем скоро".

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