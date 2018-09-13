Тайфун Barijat обрушился на побережье Китая

13 сентября 2018 06:59 (UTC+04:00)

Тайфун Barijat, 23-й в этом году, обрушился в четверг утром на город Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун, как передаёт РИА Новости говорится в сообщении национального метеорологического центра Китая.

Тайфун достиг побережья Китая в 8.30 (4.30), мощность ветра в его центре достигала 10 баллов (25 метров в секунду).

Как сообщают метеорологи, в ближайшие сутки в провинции Гуандун и близлежащих районах будут идти сильные дожди, в связи с чем рекомендуется быть крайне осторожными, не находиться в прибрежных и горных зонах, где могут сойти оползни.

Власти провинции эвакуировали в безопасные места более 12 тысяч человек, паромное сообщение между островом Хайнань и провинцией Гуандун через пролив Хайнань (Цюнчжоу) приостановлено.

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