Си Цзиньпин призвал раскрыть потенциал сотрудничества на Дальнем Востоке

Пленарное заседание четвертого Восточного экономического форума состоялось в среду во Владивостоке. На форуме присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен и т.д, сообщают китайские СМИ.

Си Цзиньпин выступил с речью на тему "Совместное использование новых возможностей развития Дальнего Востока. Строительство нового прекрасного будущего Северо-Восточной Азии". Китайский лидер подчеркнул, что Китай готов совместно со странами региона защищать региональный мир и спокойствие, добиваться взаимной выгоды для всех, укреплять традиционную дружбу между народами, осуществлять комплексное скоординированное развитие и содействовать миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе.

Си Цзиньпин отметил, что организованный по личной инициативе В. Путина Восточный экономический форум прошел успешно уже три раза, став важной платформой для консультаций и сотрудничества всех сторон. Китай всегда остается активным сторонником и участником сотрудничества на Дальнем Востоке РФ. В последние годы благодаря совместным усилиям Китай достиг значительных результатов в сотрудничестве с Россией на Дальнем Востоке. Текущий и будущий годы лидеры двух стран выбрали Годами китайско-российского сотрудничества и обменов на местном уровне. Данный шаг открывает еще более широкое пространство для сотрудничества двух стран на Дальнем Востоке. Китай желает прилагать общие с Россией усилия для продвижения сотрудничества на Дальнем Востоке.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в условиях новой мировой обстановки нужно идти вперед рука об руку и укреплять сотрудничество по следующим направлениям:

Во-первых, следует укрепить взаимодоверие и защищать региональный мир и спокойствие.

Во-вторых, необходимо углубить сотрудничество и обеспечить взаимную выгоду и выигрыш всех стран.

В-третьих, усиливать обмен опытом и укреплять традиционную дружбу между народами.

В-четвертых, исходя с точки зрения долгосрочных перспектив, обеспечивать всеобъемлющее и скоординированное развитие.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов совместно со странами региона прилагать усилия к укреплению сотрудничества на Дальнем Востоке России и в Северо-Восточной Азии, способствовать реализации диверсифицированного и устойчивого развития в регионе, вместе разделять возможности и плоды развития и сотрудничества, рука об руку строить лучшее будущее на Дальнем Востоке и в Северо-Восточной Азии.

Выразив благодарность председателю КНР Си Цзиньпину и руководителям других стран за участие в ВЭФ, В. Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке. В. Путин отметил, что развитие Дальнего Востока -- это приоритет для России. Правительство РФ с удовольствием наблюдает, что иностранные компании вкладывают капитал в Дальний Восток, разделяя возможности развития данного региона. Москва готова углубить деловое сотрудничество со странами региона, добиваться взаимной выгоды и содействовать развитию регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии, чтобы достичь еще более плодотворных результатов.

Лидеры других стран заявили, что в развитии Дальнего Востока России достигнуты значительные успехи. Стороны готовы активно участвовать в данном процессе, а также совместно содействовать развитию регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии, чтобы принести больше пользы местным народам.

Си Цзиньпин также ответил на вопросы ведущего о совместном строительстве "Пояса и пути" и ситуации на Корейском полуострове.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.