Главы МИД Китая и Франции выступили против политики односторонних действий

Главы внешнеполитических ведомств Китая и Франции Ван И и Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров в Пекине выступили против политики односторонних действий и в поддержку мультилатерализма, говорится в заявлении на сайте МИД КНР, передает РИА Новости.

"С начала этого года ситуация на международной арене стала более сложной и изменчивой, мультилатерализм сталкивается с проблемами, по принципам международных правил нанесен удар. Китай и Франция являются крупными ответственными государствами, разделяющими общие стремления к миру и стабильности, открытости и сотрудничеству, развитию и прогрессу. Мы готовы работать с Францией над укреплением стратегической коммуникации и координации, вносить необходимый вклад в сохранение мультилатерализма, улучшение глобального управления, продвижение мира и стабильности на планете", — заявил Ван И.

Ле Дриан в свою очередь также отметил, что "в настоящий момент в мире унилатерализм и политика силы находятся на подъеме, Франция придерживается мультилатерализма и готова наращивать координацию и сотрудничество с Китаем, укреплять международную многостороннюю систему".

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