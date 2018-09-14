Первая китайская система зондирования атмосферы прошла приемку

Первая китайская система зондирования атмосферы отечественной разработки на днях прошла приемку, сообщает агентство "Синьхуа".

Наземная система под названием APSOS (система синтетического наблюдения за профилированием атмосферы) установлена на территории международной станции по наблюдению за космическими лучами Янбацзин в Тибете.

Научный руководитель проекта APSOS, академик Академии наук Китая Люй Даээнь сообщил, что система способна получить различные данные об атмосфере, включая температуру, скорость ветра, концентрацию парниковых газов и др.

"Система установлена на Цинхай-Тибетском нагорье в связи с тем, что регион играет важную роль в изменении климата как в регионе, так и во всем мире", - пояснил он.

Программа APSOS была запущена в 2012 году при финансировании Государственного фонда естественных наук Китая. Сумма инвестиций в данный проект составила 93 миллиона юаней (порядка 14 миллиона долларов).

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