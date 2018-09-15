Китайский хакер продает данные о 130 миллионах постояльцев отелей

15 сентября 2018 02:13 (UTC+04:00)

В Китае хакер выставил на продажу данные о 130 миллионах клиентов отелей китайской группы Huazhu. Среди них могут быть данные и граждан РФ, которые останавливались в гостиницах, управляемых этой компанией, как передаёт РИА Новости сообщает АТОР.

По информации китайских СМИ, взломщик просит 8 биткойнов (56 000 долларов США) за архив в 141,5 ГБ, содержащий 240 миллионов записей о клиентах компании. Она управляет 13 гостиничными брендами – это 5 162 гостиницы в 1191 китайском городе.

О каждом госте предлагается следующая информация: официальные регистрационные данные с сайта (номер ID, номер мобильного телефона, e-mail, логин и пароль), регистрационные данные из самого отеля (ФИО, номер ID, домашний адрес, дата рождения), а также данные бронирования (ФИО, номер карты, номер мобильного телефона, дата заезда в отель, дата выезда, внутренний ID отеля, номер комнаты).

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