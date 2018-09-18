Китай может отменить поездку в США своей делегации из-за новых пошлин

18 сентября 2018 09:32 (UTC+04:00)

Пекин может отказаться от идеи направить в Вашингтон делегацию во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ для торговых переговоров после введения президентом США Дональдом Трампом новых 10%-ных пошлин на китайские товары. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post, передает ТАСС.

"Китай, вероятно, отменит предварительные планы направить в Вашингтон ведущего экономического советника председателя КНР Си Цзиньпина после того, как Трамп объявил о введении новых тарифов на сумму $200 млрд на китайскую продукцию", - заявил газете правительственный источник в Пекине. В то же время он уточнил, что окончательного решения на этот счет пока не принято.

На прошлой недели власти Китая подтвердили, что американская сторона предложила провести в ближайшее время новый раунд переговоров, касающихся взаимных торговых претензий. Соответствующее предложение направил министр финансов США Стивен Мнучин, и Пекин приветствовал эту инициативу. Для консультаций планировалось направить в Вашингтон делегацию во главе с вице-премьером Лю Хэ.

Между тем в понедельник президент Трамп объявил о введение 10%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США проведут в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум
Бизнес 09:54
В США около 20 тысяч федеральных служащих помогают пострадавшим от урагана
США 07:54
Пакистан проведет военно-морские учения с Россией, США и Китаем в 2019 году
Другие страны 07:52
Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили предстоящий межкорейский саммит
США 07:44
Премьер Грузии и советник Трампа обсудили ситуацию в регионе
Грузия 06:55
В США назвали встречу Путина и Эрдогана по Сирии обнадеживающей
США 04:59
Лента новостей
Обнародован объем перевозок автомобилей за август судами Ro-Ro в Турции
Бизнес 10:06
США проведут в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум
Бизнес 09:54
Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20
Израиль 09:54
В Узбекистане снижена стоимость хлеба
Бизнес 09:47
Генштаб Турции заявил о ликвидации восьми террористов
Турция 09:44
Талибы атаковали КПП на севере Афганистана, погибли девять полицейских
Другие страны 09:42
Туркменистан готовит инвестпрограмму социально-экономического развития страны
Бизнес 09:41
В ДТП с автобусом в Иране погибли более 20 человек
Общество 09:29
Физические лица в Узбекистане смогут владеть неограниченной долей в коммерческих банках
Бизнес 09:24