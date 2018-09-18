Китай может отменить поездку в США своей делегации из-за новых пошлин

Пекин может отказаться от идеи направить в Вашингтон делегацию во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ для торговых переговоров после введения президентом США Дональдом Трампом новых 10%-ных пошлин на китайские товары. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post, передает ТАСС.

"Китай, вероятно, отменит предварительные планы направить в Вашингтон ведущего экономического советника председателя КНР Си Цзиньпина после того, как Трамп объявил о введении новых тарифов на сумму $200 млрд на китайскую продукцию", - заявил газете правительственный источник в Пекине. В то же время он уточнил, что окончательного решения на этот счет пока не принято.

На прошлой недели власти Китая подтвердили, что американская сторона предложила провести в ближайшее время новый раунд переговоров, касающихся взаимных торговых претензий. Соответствующее предложение направил министр финансов США Стивен Мнучин, и Пекин приветствовал эту инициативу. Для консультаций планировалось направить в Вашингтон делегацию во главе с вице-премьером Лю Хэ.

Между тем в понедельник президент Трамп объявил о введение 10%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры.

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