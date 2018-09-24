Госсовет КНР: Действия США стали угрозой свободной торговле

24 сентября 2018 10:06 (UTC+04:00)

США в своих заявлениях и действиях противоречат сами себе, это ведет к эскалации торговой войны и ставит под угрозу принципы международной системы многосторонней и свободной торговли, говорится в опубликованной Госсоветом КНР в понедельник "Белой книге" Китая, в которой поясняется позиция Китая по торговой войне с США.

"США противоречат сами себе, что привело к непрерывной эскалации торгово-экономических противоречий Пекина и Вашингтона за короткое время", — говорится в документе.

Отмечается, что эти действия США нанесли серьезный ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, над которыми много лет усердно трудились правительства и народы двух государств.

"Это также поставило под серьезную угрозу принципы системы многосторонней и свободной торговли", — подчеркнули в Госсовете.

Пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад, вступили в силу в понедельник. С 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китайская сторона в свою очередь заявила, что примет синхронные меры и введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай отменил торговые переговоры с США
Китай 10:36
Нефть дорожает более чем на 1% на заявлениях ОПЕК+
Энергетика 10:29
Узбекистан сможет работать с Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Nike - Министерство внешней торговли
Бизнес 09:15
США и Афганистан закупают в Туркменистане нефтепродукты
Бизнес 09:14
В Тихом океане набирает силу угрожающий Китаю новый тайфун
Китай 07:54
Трамп посвятит свою речь в ООН реформе международной торговли
США 05:43
Лента новостей
Новак: Россия еще рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК в качестве наблюдателя
Энергетика 10:43
Цены на авиабилеты могут снизиться в Казахстане в будущем году
Бизнес 10:37
Китай отменил торговые переговоры с США
Китай 10:36
Нефть дорожает более чем на 1% на заявлениях ОПЕК+
Энергетика 10:29
На границе Узбекистана и Таджикистана произошло землетрясение
Узбекистан 10:29
Стоимость банковских металлов в Азербайджане снизилась
Бизнес 10:21
Совокупный капитал зарегистрированных в Турции азербайджанских компаний вырос в три раза
Бизнес 10:20
Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 10:16
Президент Азербайджана своим выступлением в парламенте дал шанс Армении сделать выводы и встать на правильный путь - депутат
Политика 10:11