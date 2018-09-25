В Минкоммерции Китая рассказали, к чему приведет торговая война с США

Введение повышенных пошлин однозначно скажется на США как поставщике СПГ в Китай, заявил во вторник заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Китай в ответ на новые американские пошлины на китайские товары объявил о введении повышенных пошлин на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом 60 миллиардов долларов, в том числе пошлин в десять процентов на импорт СПГ, которые вступили в силу 24 сентября.

"США — важный поставщик СПГ в Китай, но из-за ограничительных торговых мер, принятых американской стороной, Китай вынужденно принял аналогичные меры. И действительно, это может сказаться на США как на важном рынке экспорта СПГ в Китай. Это факт, который уже проявился", — заявил на брифинге Ван Шоувэнь.

Он добавил, что в настоящее время Австралия также важный поставщик СПГ в Китай, у которой есть хорошие перспективы в дальнейшем.

"Китай — очень большой рынок, который, более того, открывается внешнему миру. Если бы не было торговой войны, то Китай бы дал равную возможность на этом рынке для всех поставщиков СПГ", — сказал китайский замминистра, отвечая на вопрос, могут ли третьи страны увеличить объемы поставок в связи с пошлинами на США.

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