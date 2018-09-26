Биржи Китая уверенно растут на снижении торговых опасений

Биржи Китая в среду демонстрируют уверенную положительную динамику, поддерживая оптимизм и на остальных основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ослабления опасений относительно негативного влияния торгового конфликта США и КНР на экономику последней, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27 процента — до 2816,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75 процента, до 1448,16 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index повышается на 1,62 процента, до 27945,33 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,13 процента, до 23971,2 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,13 процента, до 6193,7 пункта. Торги в Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии корейский KOSPI поднялся на 0,68 процента, до 2339,17 пункта.

Оптимизм на рынках Китая в среду связан с надеждами инвесторов на то, что Пекин предпримет меры для поддержки национальной экономики, которые помогут сгладить негативный эффект от американских импортных пошлин на китайские товары.

Помимо торговой темы мировые финансовые рынки ждут в среду решения ФРС США по дальнейшей кредитно-денежной политике. Аналитики прогнозируют, что регулятор по итогам очередного двухдневного заседания повысит базовую ставку в третий раз в текущем году, теперь до отметки 2-2,25 процента с нынешнего уровня в 1,75-2 процента.

"Рынки внимательно будут смотреть, укажет ли ФРС на то, что цикл ужесточения денежной политики подходит к концу. ФРС может не сделать этого сегодня, но я ожидаю, что рынки скоро начнут отыгрывать этот сценарий", — сказал агентству Reuters менеджер фонда облигаций Asset Management One Акира Такей (Akira Takei).

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