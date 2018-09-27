Россия планирует увеличить объем взаимной торговли с Китаем к 2024 году

Правительство России планирует увеличить к 2024 году объем взаимной торговли с Китаем до 200 миллиардов долларов, а с Индией — до 30 миллиардов, сообщает в четверг РИА Новости.

"Увеличение объемов взаимной торговли между Россией и Китаем — до 200 миллиардов долларов", — говорится в основных направлениях деятельности правительства России.

Кроме того, добавляется, что китайские инвестиции в российскую экономику должны увеличиться до 15 миллиардов долларов до 2024 года.

"Увеличение объемов взаимной торговли между Россией и Индией — до 30 миллиардов долларов", — отмечается в документе.

Согласно данным, к 2024 году объемы взаимной торговли между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки планируется увеличить до 50 миллиардов долларов, а между РФ и странами Африки южнее Сахары — до 7 миллиардов долларов.

"Увеличение объемов взаимной торговли между Россией и странами Латинской Америки – до 20 миллиардов долларов", — добавляется в документе.

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