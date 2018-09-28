Главы МИД стран БРИКС выступили против торгового протекционизма

Министры иностранных дел стран БРИКС выступают против торгового протекционизма и политики односторонних действий, говорится в коммюнике по итогам министерского заседания, опубликованном на сайте МИД КНР, сообщает в пятницу РИА Новости.

Встреча состоялась на полях проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Министры подчеркнули, что будут всеми силами выступать против новой тенденции протекционизма и политики односторонних действий, которые нарушают принципы ВТО, наносят ущерб мировой торговле и росту мировой экономики", — говорится в документе.

Министры также подтвердили, что механизм урегулирования споров ВТО – краеугольный камень системы многосторонней торговли.

Напомним, в БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

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