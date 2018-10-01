Владимир Путин отметил подъем российско-китайского стратегического партнерства

1 октября 2018 10:35 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе КНР Си Цзиньпину по случаю 69-й годовщины образования республики, отметил, что российско-китайское стратегическое партнерство находится на подъеме. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Под Вашим руководством Китай добился впечатляющих успехов. Высокими темпами растет китайская экономика, повышается благосостояние граждан вашей страны. Утверждены планы перспективного развития народного хозяйства до 2035 года и до 2050 года. Укрепляется авторитет Пекина на мировой арене", – говорится в телеграмме.

Владимир Путин также высоко оценил развитие российско-китайского стратегического партнерства, которое находится на подъеме.

"Два государства наращивают политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, а также координируют усилия в решении актуальных региональных и глобальных проблем", — отмечается в телеграмме.

Также президент России подтвердил готовность к продолжению тесной совместной работы с главой КНР по двусторонней и международной повестке дня.

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