Китайский самолет-амфибия AG600 прошел испытания

1 октября 2018 18:01 (UTC+04:00)

Китай успешно провел первые испытания по рулению на воде на высоких скоростях своего самолета-амфибии AG600, который разрабатывается Китайской авиастроительной корпорацией (AVIC). Данный этап общего комплекса испытаний на воде состоялся в понедельник на одном из водохранилищ в городе Цзинмэнь (центральная провинция Хубэй) ,сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

В ходе этого прогона на высоких скоростях по поверхности воды были проверены стабильность работы закрылок, устойчивость воздушного судна во время руления, а также многие другие характеристики. Все системы, передает агентство, во время испытаний работали стабильно, что свидетельствует о готовности самолета к следующему важнейшему этапу - взлету и посадке с поверхности воды. В дальнейшем самолету предстоит пройти дополнительную серию испытаний по рулению на высоких скоростях для проверки всех систем перед первым взлетом с водной поверхности.

Ранее были осуществлены прогоны на низких и средних скоростях. До испытаний по рулению прошли тренировки и по отработке действий на случай аварийной ситуации, осуществлена комплексная проверка оборудования с оценкой всех возможных рисков перед спуском на воду.

В конце августа AG600 пересек воздушное пространство трех китайских провинций, совершив перелет из южной провинции Гуандун на аэродром в районе города Цзинмэнь в центральной провинции Хубэй, где ему предстоит совершить первый взлет и посадку с поверхности одного из местных водохранилищ в районе аэропорта Чжанхэ. О сроках проведения этих испытаний пока не сообщается.

Напомним, первый полет самолета состоялся в декабре прошлого года в городе Чжухай (южная провинция Гуандун). Для набора взлетной скорости AG600 потребовалось тогда около 600 м взлетно-посадочной полосы.

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