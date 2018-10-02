МИД Китая заявил, что именно США отсрочили диалог по безопасности

2 октября 2018 17:19 (UTC+04:00)

Проведение китайско-американского диалога по вопросам дипломатии и безопасности было изначально запланировано на октябрь, однако Вашингтон выступил с предложением отложить переговоры на более поздний срок, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя сообщения о том, что инициатором отсрочки мероприятия выступил Пекин.

Ранее сообщалось, что китайские власти отменили запланированные на октябрь переговоры по вопросам безопасности с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"Китай и США ранее достигли принципиальной договоренности, что второй раунд китайско-американского диалога в сфере дипломатии и безопасности пройдет в десятых числах октября. Американская сторона недавно выступила с предложением отсрочить проведение диалога", — заявила дипломат, слова которой приводятся на сайте МИД КНР.

По ее словам, "Китай и США продолжат поддерживать контакты по вопросу проведения второго раунда диалога в сфере дипломатии и безопасности".

Как ранее отметила американская газета, за последние недели произошло сразу несколько событий, которые потенциально могли обострить отношения между странами. В частности, речь идет о полетах американского бомбардировщика В-52 над Восточно-Китайским морем, а также об обвинениях президента США Дональда Трампа во вмешательстве Пекина в предстоящие американские промежуточные выборы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рекордная военная сделка Израиля и США вступила в силу
Израиль 17:24
Более 20 стран подтвердили участие в Международном форуме и выставке "Riverport Expo 2018"
Россия 16:11
Глава МИД Ирана заявил о крепких отношениях с Китаем
Иран 15:29
Визит Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Японию ожидается в 2019 году
В мире 14:46
Глава МИД Австрии назвала СВПД важным для безопасности региона
Ядерная программа 13:33
Более 6000 участников из 70 стран подтвердили свое участие в РЭН-2018
Россия 12:52
Лента новостей
SOCAR и китайская BGP учредили совместное предприятие (ФОТО)
Энергетика 18:15
В Азербайджане арестованы лица, требовавшие деньги за прием на работу в Службу ASAN
Общество 18:13
Делегация ВС Турции находится с визитом в Азербайджане
Общество 18:06
Россия упростит торговые процедуры с Азербайджаном для своевременной доставки грузов (Эксклюзив)
Бизнес 17:59
На новой станции Бакинского метрополитена строится электроподстанция
Общество 17:53
Hyundai отзывает в РФ почти 29 тыс. кроссоверов Creta из-за проблем с топливным шлангом
Россия 17:46
В Азербайджан пресечен незаконный ввоз большой партии автомобильных шин
Происшествия 17:39
В Баку сохранятся комфортные погодные условия
Общество 17:28
Франция готовится укрепить таможню с Великобританией на случай "жесткого" сценария Brexit
Европа 17:27