Китай считает безосновательными обвинения во вмешательстве в дела США

5 октября 2018 09:40 (UTC+04:00)

Китай решительно выступает против безосновательных высказываний о китайской внутренней и внешней политике, сделанных вице-президентом США Майклом Пенсом, считая их безосновательными. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР, сообщает в пятницу ТАСС.

"Эти обвинения в адрес внутренней и внешней политики Китая безосновательны. Возводить клевету на китайскую сторону, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела и выборы в США, все равно что наводить тень на плетень, путать истинное и ложное, изощряться в пустых домыслах. Китайская сторона решительно против этого", - говорится в заявлении.

Китайский народ, отмечается в нем, питает высокое доверие к социализму с китайской спецификой. "История и сегодняшняя реальность уже подтвердили, что это соответствующая китайскому национальному характеру, успешно реализующая устремления китайского народа к благополучию и счастью дорога, - говорится в документе. - Только сам китайский народ имеет право высказываться по этому поводу. Китай непоколебимо углубляет реформы, расширяет внешнюю открытость. На пути развития Китай опирается прежде всего на собственные усилия, осуществляя одновременно взаимовыгодное сотрудничество со всем миром, но ни у кого не выпрашивая подачки".

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