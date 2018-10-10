Глава Alibaba считает, что США проиграют в торговых войнах с Китаем

Соединенные Штаты и Китай смогут в конечном итоге преодолеть разногласия в экономической сфере, однако в развязанной торговой войне больший урон будет нанесен Вашингтону. Такое мнение высказал основатель и глава Alibaba Джек Ма на открывшейся в Куала-Лумпуре экономической конференции. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Star.

"Торговые войны принесут множество проблем, не только США и КНР, но и другим государствам, которые так или иначе связаны с ними", - отметил бизнесмен. По его мнению, "по-прежнему есть возможности, чтобы договориться (Вашингтону и Пекину), сохраняю оптимизм по этому поводу".

Вместе с тем Джек Ма считает, что "в конечном итоге именно Соединенным Штатам будет нанесен более значительный урон из-за торговых войн". "Торговый дефицит формировался десятилетиями, и нельзя в одночасье разрешить эту проблему", - сказал основатель Alibaba.

В последние месяцы Вашингтон по инициативе президента Дональда Трампа предпринял ряд протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте США ввели пошлины на импорт стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов). Летом США ввели пошлины в размере 25 процентов на импортируемые из Китая товары стоимостью 50 миллиардов долларов. Пекин ответил зеркально. С 24 сентября начали действовать новые 10%-ные пошлины США на импорт китайских товаров на общую сумму 200 миллиардов долларов. С 1 января 2019 года ставка вырастет до 25 процентов. КНР ответила пошлинами в размере от 5 до 10 процентов на импорт на сумму 60 миллиардов долларов.

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