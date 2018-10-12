Экспорт Китая в сентябре вырос на 14,5%, импорт - на 14,3%

Экспорт Китая в сентябре вырос на 14,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 14,3 процента, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР, передает в пятницу ПРАЙМ.

По данным китайской таможни, экспорт в сентябре составил 226,6 миллиарда долларов, импорт — 195 миллиарда долларов. Общий объем внешней торговли Китая в сентябре вырос на 14,4 процента и достиг 421,68 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового баланса в сентябре составило 31,6 миллиарда долларов.

Данные сентября не совпали с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали рост экспорта до 8,9 процента, а импорта – 15 процентов.

В целом по итогам девяти месяцев нынешнего года экспорт Китая увеличился на 12,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,82 триллиона долларов, а импорт — на 20 процентов, до 1,6 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли за указанный период вырос на 15,7 процента — до 3,43 триллиона долларов.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 2017 году увеличился на 7,9 процента — до 2,26 триллиона долларов, а импорт — на 15,9 процента, до 1,84 триллиона долларов. Общий объем торговли в 2017 году вырос на 11,4 процента — до 4,1 триллиона долларов. Для сравнения, в 2016 году экспорт страны сократился на 7,7 процента, импорт — на 5,5 процента.

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