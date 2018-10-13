Премьер Госсовета КНР: Китай поддержит восстановление Афганистана

13 октября 2018 09:45 (UTC+04:00)

Китай продолжит поддерживать усилия по мирному политическому урегулированию в Афганистане, а также активно участвовать в восстановлении страны и поддержании региональной стабильности. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с главным исполнительным лицом Афганистана Абдуллой Абдуллой на полях Совета глав правительств ШОС в Душанбе, передает в субботу РИА Новости.

"Китай и Афганистан традиционно остаются добрыми соседями, две страны всегда демонстрировали взаимное понимание и доверие, а также поддерживали друг друга. Китай продолжит твердо придерживаться дружественной политики в отношении Афганистана и надеется увидеть непрерывное улучшение ситуации в сфере безопасности в Афганистане, что поспособствует созданию мирной и стабильной обстановки, необходимой для развития этой страны", — заявил Ли Кэцян, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

По его словам, "Китай продолжит поддерживать усилия правительства национального единства Афганистана по обеспечению стабильности и безопасности в стране, содействовать процессу мирного политического урегулирования, которое должно осуществляться под руководством афганцев самими афганцами, Пекин готов продолжить играть в этой связи свою конструктивную роль".

"Китай надеется посредством сопряжения стратегий развития и углубления делового сотрудничества помочь мирному восстановлению страны и улучшению условий жизни народа Афганистана, Китай поддерживает активное участие компаний с китайским капиталом в инфраструктурном строительстве на территории Афганистана", — сказал китайский премьер.

Он подчеркнул, что "КНР готова укреплять контртеррористическое сотрудничество и взаимодействие в подготовке персонала, а также продвигать трехсторонний формат сотрудничества Китая, Пакистана и Афганистана, содействовать поддержанию регионального мира и стабильности".

Абдулла в свою очередь поблагодарил китайскую сторону за постоянную поддержку, которую Пекин оказывает афганскому народу.

"Активное участие Китая в процессе восстановления и примирения в Афганистане создало хорошую основу для развития и процветания нашей страны. Афганистан готов укреплять сотрудничество с Китаем в области экономики, торговли, выработки электроэнергии, сельского хозяйства, в сфере борьбы с терроризмом, а также принимать активное участие в трехстороннем сотрудничестве с Китаем и Пакистаном", — добавил он.

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