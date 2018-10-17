МИД КНР попросил США "не клеить политические ярлыки" на займы Китая развивающимся странам

Представители властей и общественности США должны воздерживаться от политизации внешней финансовой политики Китая, перестать рассматривать китайское кредитование развивающихся стран как "инструмент воздействия" с целью манипуляции ими. Об этом заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает в среду ТАСС.

"Манера США навешивать при любом представившемся случае всевозможные ярлыки на Китай не пользуется широкой популярностью у общественности. Мы требуем от американской стороны правильно оценивать сотрудничество Пекина с развивающимися государствами и надеемся, что Соединенные Штаты сами предпримут ради их развития реальные шаги, а не будут пускаться в суждения, стоя в стороне", - отметил он. Таким образом Лу Кан прокомментировал вопрос журналистов о негативных высказываниях отдельных представителей высшего руководства США по поводу стратегии предоставления международных кредитов Китаем.

Дипломат привел такие примеры - доля китайских займов Филиппинам от общего объема кредитов, предоставленных этой стране, не превышает 1 процент, Шри-Ланке - около 10 процентов. Он напомнил, что представители правительств и дипломатических кругов ряда государств, в частности Пакистана и многих стран Африки, с которыми Китай поддерживает активные контакты, наращивая объемы финансирования по линии кредитования, неоднократно высказывались против того, чтобы в Вашингтоне трактовали китайскую финансовую поддержку в качестве политического рычага воздействия.

"Они [представители руководства развивающихся государств] сами заявили, что оказываемая им поддержка и помощь КНР не сопровождается политическими условиями и не может рассматриваться в качестве вмешательства Пекина во внутреннюю политику этих стран", - резюмировал Лу Кан.

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