Число новых предприятий с участием зарубежных инвестиций в Китае выросло на 95,1%

19 октября 2018 19:25 (UTC+04:00)

В первые три квартала 2018 года в Китае было создано около 46 тысяч предприятий с участием зарубежных инвестиций, что на 95,1 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает агентство «Синьхуа».

Объем фактически освоенных иностранных инвестиций достиг 636,7 миллиарда юаней, при увеличении на 2,9 процента в годовом исчислении. Такие данные приводит министерство коммерции КНР.

Статистические данные показывают, что в январе-сентябре фактически освоенные зарубежные инвестиции в обрабатывающей промышленности Китая составили 199,26 миллиарда юаней (рост на 9,6 процента), в высокотехнологичной обрабатывающей промышленности - 64,74 миллиарда юаней (рост на 22,5 процента).

В первые девять месяцев года фактически освоенные зарубежные инвестиции в западных районах страны составили 43,61 миллиарда юаней, увеличившись на 17,8 процента в годовом исчислении. При этом, темпы роста оказались примерно на 15 процентных пунктов выше среднего уровня по стране. Фактически освоенные иностранные инвестиции в 11 экспериментальных зонах свободной торговли выросли на 14,7 процента.

Как сообщил официальный представитель Министерства коммерции Гао Фэн на очередной пресс-конференции, объем инвестиций, фактически вложенных Великобританией, Республикой Корея, Японией и Францией в Китай, увеличился, соответственно, на 169,8, 41,5, 29,5 и 18,3 процента в годовом выражении. Фактически вложенные Соединенными Штатами в Китай инвестиции выросли на 6,7 процента.

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