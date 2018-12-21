Линия аэроэкспресса к пекинскому новому аэропорту «Дасин» вступят в тестовую эксплуатацию (ФОТО)

Линия аэроэкспресса к пекинскому новому аэропорту «Дасин» вступят в тестовую эксплуатацию в сентябре 2019 года

По сообщению Пекинской канцелярии по крупным проектам, 21 декабря было закончено подведение под крышу основной конструкции последней станции «Цаоцяо» аэроэкспресса к пекинскому новому аэропорту «Дасин», что обозначило скорое окончание строительства ветки аэроэкспресса. Данный объект в ближайшем будущем вступит в стадию установки оборудования, сообщает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао» онлайн.

Общая длина первой части ветки аэроэкспресса составляет 41,36 км. Она проходит через районы Фэнтай и Дасин Пекина. В том числе длина подземной и U-образной линий составляет 23,65 км, а длина наземной и высокой линий - 17,71 км. На данной ветке установили станции «Цаоцяо», «Цыгэчжуан» и станцию Северного терминала аэропорта, а также вагонное депо на «Цыгэчжуане». Согласно плану, в сентябре 2019 года данная линия вступит в тестовую эксплуатацию вместе с новым международным аэропортом «Дасин».

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