Компания Huawei инвестирует $2 млрд. в обеспечение кибербезопасности

18 декабря китайская компания Huawei заявила, что в последующие пять лет инвестирует около 2 млрд. долларов США в обеспечение кибербезопасности путем найма большего количества работников и модернизации лабораторий, поскольку Китай стремится смягчить обеспокоенность по поводу собственного телекоммуникационного оборудования, сообщает Trend со ссы«Жэньминь жибао» онлайн

Это заявление было сделано после того, как компания уже заключила более 25 коммерческих контрактов на развитие технологии мобильной связи 5G.

«Мы уже отгрузили более 10 тыс. базовых станций для 5G, что свидетельствует о надежности нашей компании», - сказал исполняющий обязанности председателя Huawei Ху Хоукунь. Компания является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования и вторым по величине в мире поставщиком смартфонов по объемам поставок. 18 декабря Huawei сообщила, что в 2018 году выручка компании превысит 100 млрд. долларов США, что на 8.7% больше по сравнению с прошлым годом. Такое заявление было сделано на фоне сомнений, которые выражают иностранные правительства по поводу безопасности продукции компании.

«Мы откроем Центр прозрачности безопасности в Брюсселе в первом квартале следующего года для того, чтобы убедить клиентов в надежности нашей продукции», - заявил Ху Хоукунь на пресс-конференции в Дунгуане в провинции Гуанчжоу, добавив, что за последние 30 лет в компании, базирующейся в Шэньчжэне, не было зафиксировано никаких крупных инцидентов в области кибербезопасности.

Высокопоставленный представитель Huawei также в ответ на сообщения СМИ о том, что Япония и Франция выразили свою обеспокоенность заявил, что в этих странах нет официального запрета на телекоммуникационное оборудование компании.

Новые инвестиционные меры Huawei приняла спустя несколько недель после ареста в Канаде главного финансового директора компании Мэн Ваньчжоу. Недавно она была освобождена под залог. Ху Хоукунь подчеркнул, что компания ожидает справедливого завершения дела Мэн Ваньчжоу.

Согласно докладу исследовательской компании Dell'Oro Group, в третьем квартале 2018 года Huawei получила 28% на глобальном рынке телекоммуникационного оборудования, что на 4 п.п. больше по сравнению с 2015 годом.

В связи с тем, что разные страны мира стремятся к разворачиванию сети пятого поколения в крупных масштабах, к 2022 году глобальный рынок телекоммуникационного оборудования для сверхбыстрых технологий достигнет 11 млрд. американских долларов. Такой прогноз предоставило исследовательское агентство IHS Markit, однако оно не раскрыло конкретных данных текущего года.

Главный исполнительный директор сайта телекоммуникационной индустрии Cctime Сян Лиган заявил, что отрасль потребительской электроники настолько глобализирована, что компании сильно взаимосвязаны и зависят друг от друга.

«Любой возможный вред, нанесенный одной компании, будет иметь негативные последствия для других предприятий индустрии», - отметил Сян Лиган. По его словам, у иностранных компаний нет никаких оснований сомневаться в безопасности продукции Huawei только потому, что это китайская компания.

По информации Huawei, продукция и услуги компании доступны в более чем 170 странах и районах мира. Компания насчитывает свыше 13 тыс. поставщиков по всему миру, в том числе в Японии, США и других странах.

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